Durante un evento aziendale, i dipendenti della Henan Kuangshan Crane Co., Ltd hanno ricevuto premi in denaro che, complessivamente, superano i 180 milioni di yuan, equivalenti a circa 26 milioni di dollari. Sul tavolo del gala sono state svuotate valigette piene di denaro, distribuito come riconoscimento di fine anno. La compagnia cinese produce gru e attrezzature per la movimentazione dei materiali.

La Henan Kuangshan Crane Co., Ltd, azienda cinese nota a livello mondiale per la produzione di gru e attrezzature per la movimentazione dei materiali, ha distribuito oltre 180 milioni di yuan (circa 26 milioni di dollari) ai propri dipendenti come premio di fine anno. Il modo in cui i lavoratori hanno guadagnato i soldi extra è particolare. Come si vede dalle immagini, durante la serata di gala sono state portate delle valigette piene di banconote e versate sul lungo tavolo allestito nella sala. I presenti sono rimasti stupiti dalla scena e, in pochi secondi, si sono ammassati per racimolare il denaro. Le immagini dell’evento mostrano i dipendenti intenti a contare pile di banconote. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il capo premia i dipendenti con una ‘pioggia’ di soldi: “Sul tavolo del gala aziendale sono state svuotate valigette con 26 milioni di dollari”

