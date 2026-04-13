Roma il futuro di Gasperini è in bilico | spunta l’ipotesi De Rossi

Il futuro dell’allenatore della squadra di calcio è in discussione a causa di tensioni con la dirigenza e difficoltà nel mercato. Tra le ipotesi che circolano, si fa il nome di un ex calciatore molto noto, che potrebbe tornare in società come possibile soluzione. La situazione rimane incerta e non ci sono ancora conferme ufficiali. La squadra si prepara a affrontare le prossime partite con questa incertezza sulla panchina.

La vittoria contro il Pisa ha rilanciato la Roma nella corsa alla Champions League, ma non ha placato le tensioni interne.Il futuro di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa resta infatti tutt’altro che certo, nonostante i risultati recenti. Alla base dei dubbi c’è un rapporto sempre più complicato tra l’allenatore e la dirigenza, emerso con forza dopo le dichiarazioni di Claudio Ranieri nel prepartita dell’Olimpico. Il senior advisor della proprietà ha risposto in maniera netta alle critiche di Gasperini sul mercato, sottolineando come tutte le operazioni, sia estive che invernali, siano state condivise con il tecnico. Non solo:Ranieri ha anche rivelato che l’ex guida dell’Atalanta non rappresentava la prima scelta del club.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, il futuro di Gasperini è in bilico: spunta l’ipotesi De Rossi Roma, Gasperini in bilico: possibile ritorno di De Rossi in panchina(Adnkronos) – Gian Piero Gasperini lascia la Roma? L'allenatore giallorosso, reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Pisa che ha rimesso in corsa per... Leggi anche: Polveriera Roma, il futuro di Gasperini è in bilico: i dubbi dei Friedkin e la posizione di Ranieri