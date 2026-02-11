Marsiglia via De Zerbi | per la prossima stagione spunta Italiano | CM
Marsiglia ha ufficializzato l’esonero di Roberto De Zerbi. La società cerca ora un nuovo allenatore per completare la stagione e puntare alla qualificazione in Champions League. La decisione arriva dopo i risultati deludenti e le recenti difficoltà della squadra. La scelta del nuovo tecnico sarà decisiva per il finale di campionato.
Ufficiale l’esonero di Roberto De Zerbi, per il Marsiglia è tempo di trovare un nuovo allenatore che possa guidare la squadra fino al termine della stagione provando a raggiungere la qualificazione in Champions League. Proprio l’eliminazione dalla massima competizione continentale è stata determinante nella scelta della società francese che ha visto nel 5-0 subito dal PSG la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Italiano possibile sostituto di De Zerbi al Marsiglia (Ansa Foto) – calciomercato.it I rapporti tra De Zerbi e l’ambiente marsigliese erano tesi da tempo e il club ha deciso di procedere con l’esonero dell’ex allenatore di Brighton e Sassuolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Traghettatore e poi De Zerbi: accordo per la prossima stagione
Il futuro di Roberto De Zerbi si delineerà con un trasferimento al Marsiglia per la prossima stagione.
De Zerbi alla stampa di Marsiglia: "Fossi francese per voi sarebbe diverso. Ma sono orgogliosamente italiano"
Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, si è confrontato con i giornalisti dopo la vittoria sul Lens, sottolineando con fermezza il suo orgoglio italiano.
