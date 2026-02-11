Marsiglia ha ufficializzato l’esonero di Roberto De Zerbi. La società cerca ora un nuovo allenatore per completare la stagione e puntare alla qualificazione in Champions League. La decisione arriva dopo i risultati deludenti e le recenti difficoltà della squadra. La scelta del nuovo tecnico sarà decisiva per il finale di campionato.

Ufficiale l’esonero di Roberto De Zerbi, per il Marsiglia è tempo di trovare un nuovo allenatore che possa guidare la squadra fino al termine della stagione provando a raggiungere la qualificazione in Champions League. Proprio l’eliminazione dalla massima competizione continentale è stata determinante nella scelta della società francese che ha visto nel 5-0 subito dal PSG la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Italiano possibile sostituto di De Zerbi al Marsiglia (Ansa Foto) – calciomercato.it I rapporti tra De Zerbi e l’ambiente marsigliese erano tesi da tempo e il club ha deciso di procedere con l’esonero dell’ex allenatore di Brighton e Sassuolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Marsiglia, via De Zerbi: per la prossima stagione spunta Italiano | CM

Approfondimenti su Marsiglia Via De Zerbi

Il futuro di Roberto De Zerbi si delineerà con un trasferimento al Marsiglia per la prossima stagione.

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, si è confrontato con i giornalisti dopo la vittoria sul Lens, sottolineando con fermezza il suo orgoglio italiano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Marsiglia Via De Zerbi

Argomenti discussi: De Zerbi-Marsiglia, è finita. Nella notte il comunicato dell'Olympique: separazione consensuale; Roberto De Zerbi non è più l’allenatore dell’Olympique Marsiglia; Roberto De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia: la sua avventura francese al capolinea; Ufficiale, Roberto De Zerbi lascia il Marsiglia: Decisione difficile presa nell'interesse del club.

Calcio, De Zerbi-Marsiglia: risoluzione consensuale del contrattoRoma, 11 feb. (askanews) – De Zerbi e l’Olimpique Marsiglia si separano. Dopo il ... msn.com

De Zerbi-Marsiglia, divorzio: via dopo lo 0-5 col PSG e l'ennesimo sfogo in allenamento, spunta il retroscenaDe Zerbi-Marsiglia, divorzio: si tratta la risoluzione contrattuale per il tecnico dopo lo 0-5 col PSG e l'ennesimo sfogo in allenamento. Spunta il retroscena. sport.virgilio.it

UFFICIALE Roberto De Zerbi non è più l'allenatore del Marsiglia: il club ha annunciato nella notte la separazione di comune accordo - facebook.com facebook

Gli allenatori svincolati: De Zerbi-Marsiglia, accordo per la risoluzione consensuale #SkySport #SkyCalciomercato x.com