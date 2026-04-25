Furto con spaccata al compro oro a Frosinone | asportate le casseforti una ritrovata tra la vegetazione

Nella mattinata di oggi, un negozio di compro oro in via Monte Lepini a Frosinone è stato vittima di un furto con spaccata. I ladri hanno rotto la vetrina e portato via le casseforti, una delle quali è stata trovata tra la vegetazione nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini sono in corso.

Un furto dal copione ben studiato è stato messo a segno ai danni di un negozio di "Compro Oro" situato lungo la via Monte Lepini a Frosinone. L'allarme è scattato intorno alle ore 09.30 di stamane, quando il proprietario di un fondo agricolo confinante con l'attività commerciale ha segnalato ai.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Spaccata al Compro oro. Sfondano la vetrina a colpi di mazze. In fuga con i gioielli Leggi anche: Pistoia: spaccata in pieno giorno al Compro Oro, ladri in fuga a bordo di una Panda Altri aggiornamenti Temi più discussi: Budrio di Longiano, furto con spaccata al bar Smile -; Spaccata al ristorante Gastromondo: identificato il responsabile; Frosinone, furto con 'spaccata' nella notte: un negozio di informatica nel mirino dei ladri, caccia alla banda; Spaccata notturna in una pizzeria e fuga con centinaia di euro. Ma le telecamere stanano il ladro. Budrio di Longiano, furto con spaccata al bar SmileAlcune persone vestite di nero e con il volto coperto da passamontagna, attorno all’1,30 di notte hanno fatto irruzione al bar Smile, all’imbocco di via Carducci, a Budrio di Longiano. Sono passa da u ... corrierecesenate.it Mondovì, furto con spaccata in via Trieste: colpo alla rivendita The Flow BikeUn furgone sfonda la vetrina e porta via una bici elettrica professionale. Possibili collegamenti con il recente assalto alla Cicli Mattio di Piasco ... targatocn.it "Era un ragazzo pieno di vita e purtroppo si è trovato nel posto sbagliato. Si è accorto del furto della sua macchina, una Fiat Panda e gli hanno sparato" Parla il padre di Leonardo Mocci, ii ragazzo ucciso da un colpo di pistola che ha centrato il cuore - facebook.com facebook L’ironia di Travaglio sulla “modica quantità di tangenti” di Nordio: “Allora perché non ‘modica quantità’ di omicidio o di furto Avanti così…” di @SBauducco81328 x.com