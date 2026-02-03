Pistoia | spaccata in pieno giorno al Compro Oro ladri in fuga a bordo di una Panda

Una banda di ladri ha assaltato un negozio di oro a Pistoia in pieno giorno. Sono entrati sfondando le vetrine con mazze pesanti, creando un forte rumore che ha attirato l’attenzione dei clienti di un bar di fronte. I malviventi sono riusciti a fuggire a bordo di una Panda prima che arrivassero le forze dell’ordine. Ora si cercano testimoni e telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.

PISTOIA – Furto con spaccata in pieno giorno oggi, 3 febbraio 2026, a Pistoia. Nel pomeriggio una banda è entrata in azione in via Fermi, nella zona industriale di Sant’Agostino prendendo di mira un negozio ‘Compro Oro’. I ladri hanno agito mentre l’attività era ancora chiusa per la pausa pranzo. Hanno usato pesanti mazze per sfondare ripetutamente le vetrine del locale. Il frastuono dei colpi ha attirato l’attenzione dei clienti di un bar situato di fronte ma i malviventi, incuranti, hanno proseguito. L’allarme è scattato e il titolare del negozio ha ricevuto la notifica sul cellulare. Intanto una volta creato un varco nella vetrina, i ladri hanno arraffato i gioielli esposti sulle mensole e negli espositori più vicini. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

