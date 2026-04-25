Fuori di qui! 25 aprile aggressione al corteo | cosa succede

Durante la manifestazione del 25 aprile a Milano, si sono verificati momenti di tensione poco prima della partenza del corteo. Un gruppo di militanti del Carc ha aggredito e contestato i partecipanti, creando scompiglio tra la folla. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell’ordine per sedare l’episodio e garantire il regolare svolgimento della commemorazione. Nessuna informazione su feriti o conseguenze immediate.

Momenti di tensione alla manifestazione del 25 aprile a Milano, dove un gruppo di militanti del Carc ha dato vita a una contestazione poco prima della partenza del corteo. I manifestanti si sono posizionati in testa al corteo, cercando di impedire la presenza della Brigata ebraica, scandendo slogan e intonando canti simbolo della Resistenza. La situazione si è rapidamente surriscaldata, trasformando quella che avrebbe dovuto essere una giornata di commemorazione in un episodio segnato da divisioni e scontri verbali. I militanti hanno urlato frasi contro quella che definiscono una presenza non gradita, chiedendo apertamente l’esclusione della Brigata ebraica dal corteo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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