25 aprile cade di sabato | cosa succede alla tua busta paga?

Il 25 aprile del 2026 cadrà di sabato, giorno che interessa diverse questioni legate alle retribuzioni e ai diritti dei lavoratori. Questa data, riconosciuta come Festa della Liberazione, è prevista dalla legge come giorno festivo nazionale. Di conseguenza, le modalità di pagamento delle buste paga e le eventuali turnazioni o retribuzioni aggiuntive saranno influenzate dal fatto che si tratta di un fine settimana.

Il 25 aprile 2026 quale Anniversario della Liberazione d’Italia appartiene alla lista di ricorrenze festive di cui alla Legge 27 maggio 1949, numero 260. In questa data i dipendenti hanno diritto di astenersi dal lavoro e percepire comunque la retribuzione. Gli effetti in busta paga sono però diversi a seconda del tipo di compenso, se calcolato in misura fissa mensile o ad ore. Appartengono alla prima categoria i dipendenti che ricevono un compenso lordo fisso, a prescindere cioè dal numero di giorni lavorativi nel corso del mese. Sono invece retribuiti ad ore i dipendenti che percepiscono un compenso lordo diverso di mese in mese, in base ai giorni ed ore lavorativi presenti in ciascuna mensilità.🔗 Leggi su Leggioggi.it

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