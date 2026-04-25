I funzionari della Soprintendenza stanno portando avanti gli scavi in piazza Costa, utilizzando pale e picconi. Accanto a loro, i colleghi di AdArte partecipano alle operazioni di scavo. L’intervento riguarda un’area vicino alla basilica, con l’obiettivo di approfondire le indagini archeologiche nella zona. Le operazioni sono in corso e coinvolgono più figure professionali impegnate nel settore.

Al lavoro con pala e piccone: i funzionari archeologi della Soprintendenza si stanno alternando negli scavi di piazza Costa, accanto ai colleghi di AdArte. Dopo i primi saggi nella zona del macellum, il mercato romano posto sul lato di via Montevecchio, ora l’attenzione è di nuovo concentrata sulla Basilica (lato via Arco d’Augusto). Intanto Sara Cucchiarini e Cesare Magalotti (gruppo consiliare Pd) intervengono sulla scoperta della Basilica di Vitruvio e sul taglio dei 14 alberi in piazza Costa: "Pur ribadendo l’assoluto valore dei ritrovamenti archeologici, elementi fondanti dell’identità di Fano, solleviamo forti perplessità sulle modalità con cui è stato gestito l’intervento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Funzionari al lavoro con pala e piccone. L’attenzione torna tutta sulla basilica

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