Un uomo con il volto coperto e armato di un piccone è stato avvistato nel parco di Lugo, in provincia di Ravenna. La presenza ha suscitato timori tra mamme e bambini, portando alla chiamata delle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di Polizia di Stato che ha verificato la situazione. Nessuna informazione è stata resa nota sui movimenti dell’uomo o sulle eventuali motivazioni.

Lugo (Ravenna), 15 marzo 2026. Quello che ai più è apparso come uno scherzo di pessimo gusto, ha comunque destato un certo allarme, al punto da registrare l’intervento di una volante del locale Commissariato di Polizia di Stato. Stiamo parlando dell’episodio che ne l tardo pomeriggio di venerdì scorso ha visto ‘protagonista’ un individuo che, indossando una maschera di colore bianco ed impugnando un piccone (non è chiaro se vero o di plastica), ha spaventato due donne che si erano recate con i rispettivi figlioletti al Parco delle Lavandaie. Spavento per mamma e bambini. Mamme che, vedendolo camminare velocemente, quasi correndole incontro,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “C’è un uomo mascherato con un piccone”. Paura per mamme e bambini al parco

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