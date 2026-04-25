Il 25 aprile a Milano si è svolta una commemorazione che ha diviso i partecipanti. Alcuni hanno sottolineato il significato di libertà raggiunta, mentre altri hanno evidenziato differenze di opinioni sulla strada da seguire. Durante gli interventi, si è detto che la divisione è un elemento presente e che spetta a ciascuno di noi cercare di ricomporla. La giornata ha visto momenti di confronto tra le diverse visioni.

Il 25 aprile a Milano è diviso e "tocca a ognuno di noi" ricomporlo, "chi di noi pensa che questa sia la strada giusta deve provare a convincere chi invece pensa che dividendosi si possano ottenere dei risultati". Sono le parole di Daniela Fumarola, la segretaria generale della Cisl presente al corteo a Milano dietro lo striscione che riunisce le bandiere dei sindacati. "Il 25 aprile deve significare questo, è la storia che ce lo insegna, noi dobbiamo sostanzialmente mettere in pratica quello che uomini e donne hanno messo in pratica nella Resistenza, perdendo la vita ma consegnandoci un Paese libero, democratico - ha aggiunto -. Quegli uomini e quelle donne hanno costruito tutto questo pur avendo visioni diverse.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fumarola, 'il 25 aprile ci ha dato un Paese libero partendo da visioni diverse'

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