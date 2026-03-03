Nel 2025, la Cisl ha registrato un incremento di 42.000 lavoratori attivi iscritti, portando il totale a un numero superiore rispetto agli anni precedenti. Questa crescita rappresenta un nuovo record per il sindacato, che si conferma come uno dei principali punti di riferimento nel panorama sindacale italiano. La segretaria generale ha commentato il risultato affermando che si tratta di un segnale di un sindacato più libero e aperto.

Roma, 3 marzo 2026 – La Cisl archivia il tesseramento 2025 con un dato che ha un valore non soltanto organizzativo, ma anche politico e sociale: crescono gli iscritti complessivi e soprattutto aumenta in modo netto la componente dei lavoratori attivi, che rappresenta oggi il vero baricentro della Confederazione di via Po. In un tempo segnato da precarietà, transizioni produttive, frammentazione del lavoro e difficoltà crescente per il sindacato a presidiare i nuovi perimetri occupazionali, il risultato rivendicato dalla Cisl assume il significato di una conferma strategica. I numeri parlano chiaro. Gli iscritti totali nel 2025 sono 4.189.433, con un incremento di 26. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cisl, più 42mila lavoratori attivi iscritti nel 2025. Fumarola: "Cresce un sindacato libero"

Fumarola: «Un sindacato forte preferisce un tavolo in più e uno striscione in meno». La Cisl nella «piazza della responsabilità»Un sindacato che sceglie il confronto come metodo e la responsabilità come linea guida, tenendosi alla larga dalla «gara a chi urla di più».

