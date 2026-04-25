Nel match di sabato, il Fulham ha sconfitto l’Aston Villa con un punteggio di 1-0 grazie a un gol di Ryan Sessegnon al 43’. La vittoria permette alla squadra di Silva di mantenere vive le speranze di qualificarsi alla prossima competizione europea. La partita si è conclusa con il Fulham che ha ottenuto i tre punti, consolidando la propria posizione in classifica.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Fulham è rimasto a caccia del calcio europeo la prossima stagione grazie al gol al 43? di Ryan Sessegnon che ha regalato una vittoria di misura per 1-0 sull’Aston Villa sabato. La squadra di Marco Silva è temporaneamente passata nella metà superiore della Premier League prima dell’azione del fine settimana e ora è a soli due punti dal Brighton, sesto in classifica. Dopo un’apertura cauta, Morgan Rogers ha avuto la prima occasione della partita quando è stato liberato sulla destra da John McGinn, ma dopo aver tagliato dentro, ha mandato la sua squadra appena a lato del secondo palo. Ollie Watkins, in forma, va vicino al gol un minuto più tardi, davanti agli spalti del tecnico inglese Thomas Tuchel, ma gli ospiti si rammaricano di quelle occasioni sprecate due minuti prima dell’intervallo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Fulham – Aston Villa 1-0: Sessegnon mantiene la squadra di Silva in corsa per l’Europa

Notizie correlate

Fulham-Aston Villa (sabato 25 aprile 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronosticiIl Fulham ha rallentato il passo sul più bello, con una sola vittoria nelle ultime sei partite in tutte le competizioni, perdipiù contro il...

Fulham-Aston Villa in diretta: squadre confermate e formazioni complete in Premier League, canali TV, live streaming2026-04-25 12:28:00 Il web non parla d’altro: Fulham e Aston Villa hanno nominato le loro squadre titolari per il loro incontro di Premier League...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Pronostico Fulham-Aston Villa: analisi e probabili formazioni 25/04/2026 Premier League; Premier League, Aston Villa e Arsenal in campo nella 34esima giornata; Pronostico Fulham-Aston Villa: analisi, quote e consigli; Vanoli: Serve partita perfetta, voglio restare qui.

Fulham 1-0 Aston Villa: Report, result, goals as Sessegnon strike decides Premier League contestWatch Ryan Sessegnon's winner in the week the wideman signed a new contract as Fulham beat Aston Villa 1-0 at home. 101greatgoals.com

Fulham 1-0 Aston Villa: Sessegnon grabs deserved win for European-chasing CottagersFulham 's hunt for European qualification received a huge boost on Saturday as they beat Aston Villa 1-0 at Craven Cottage. sports.yahoo.com