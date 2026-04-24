Fulham-Aston Villa sabato 25 aprile 2026 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 25 aprile 2026 alle ore 13:30 si sfideranno Fulham e Aston Villa in una partita di Premier League. Il Fulham ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime sei gare disputate in tutte le competizioni, battendo il Burnley, che sta retrocedendo, e segnando solo a questa squadra. La squadra di casa ha rallentato il suo ritmo, mentre l'Aston Villa si prepara a scendere in campo.

Il Fulham ha rallentato il passo sul più bello, con una sola vittoria nelle ultime sei partite in tutte le competizioni, perdipiù contro il retrocedendo Burnley, unico avversari peraltro al quale sono riusciti a segnare. La squadra di Marco Silva ha così perso un po’ terreno nella lotta al sestosettimo posto: anche se quattro o. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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