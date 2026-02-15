Carrarese Gli azzurri giocano il Modena vince E’ la seconda sconfitta di fila in trasferta

Il Modena ha battuto la Carrarese 2-0, causando la seconda sconfitta consecutiva in trasferta per gli azzurri. La squadra emiliana ha segnato due gol nel secondo tempo, sfruttando le occasioni create in campo. La partita si è svolta allo stadio di Modena, dove i padroni di casa hanno controllato il gioco fin dall’inizio. La Carrarese ha tentato di reagire, ma non è riuscita a trovare la rete.

MODENA 2 CARRARESE 0 MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Dellavalle (78’ Nador), Nieling; Beyuku (46’ Zanimacchia), Massolin, Gerli, Santoro, Zampano (89’ Cotali); De Luca (70’ Gliozzi), Ambrosino (70’ Defrel). A disp. Laidani, Pezzolato, Mendes, Adorni, Cauz, Wiafe, Imputato. All. Sottil. CARRARESE (3-5-1-1): Bleve; Ruggeri (80’ Torregrossa), Oliana, Illanes; Zanon, Melegoni (70’ Distefano), Schiavi (56’ Hasa), Zuelli, Belloni (56’ Rouhi); Rubino (56’ Sekulov); Abiuso. A disp. Fiorillo, Calabrese, Imperiale, Parlanti, Guercio, Lordkipanidze, Finotto. All. Calabro. Arbitro: Perri di Roma 1; assistenti Cipressa e Bitonti; quarto ufficiale Crezzini; var Rutella; avar Mariani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carrarese Gli azzurri giocano, il Modena vince. E’ la seconda sconfitta di fila in trasferta Modena-Carrarese 2-0, apuani beffati: giocano e creano, ma a vincere sono gli avversari Il Modena ha battuto la Carrarese per 2-0, perché i padroni di casa hanno sfruttato le occasioni davanti alla porta mentre gli ospiti hanno sprecato troppo sotto porta. Modena vince il “clasico” con la Lube: tie break e seconda sconfitta per Civitanova in casa. Modena ha battuto la Lube Civitanova al tie break nel tanto atteso “clasico” di pallavolo, portando a casa la seconda sconfitta casalinga per Civitanova. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Serie B. La Carrarese pareggia a reti inviolate con il Sudtirol; Carrarese Serve un’impresa contro il Modena: E’ una formazione solida e molto ambiziosa. DIRETTA/ Modena Carrarese (risultato finale 2-0): Defrel trova il raddoppio! (Serie B, 14 febbraio 2026)Diretta Modena Carrarese, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Braglia per il venticinquesimo turno della Serie B stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net Modena-Carrarese 14 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 25a giornata. Statistiche, trend e numeri per capire la partita Modena-Carrarese: forma recente, arbitro, curiosità e confronto stagionale. sport.virgilio.it Carrarese domina il Padova ma perde di misura: ennesimo rigore negato agli azzurri facebook 46' 1-0 #CarrareseEmpoli Si riparte allo Stadio dei Marmi Quattro Olimpionici Azzurri, inizia il secondo tempo tra Carrarese e Empoli: per noi dentro Ceesay e Ignacchiti fuori Elia e Ilie x.com