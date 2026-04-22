La Carrarese si prepara alla sfida contro il Frosinone con un atteggiamento determinato. L’allenatore dei toscani ha dichiarato che non bisogna avere paura nel confronto contro una delle squadre più in forma del campionato. Il Frosinone, infatti, sta ottenendo risultati importanti e punta alla promozione diretta in Serie A, mantenendo un ritmo elevato in classifica. Ogni punto conquistato potrebbe influenzare gli equilibri della zona alta.

Un treno in corsa. E’ un paragone che viene spontaneo pensando al Frosinone, prossimo avversario della Carrarese, che sta facendo una stagione incredibile col piede sempre pigiato sull’acceleratore ed in piena corsa per la conquista diretta della Serie A. In uno “Stirpe“ pieno ed infuocato sarà durissima sabato per gli azzurri che affronteranno una delle squadre più in forma del campionato che in classifica vanta addirittura 29 punti in più dei toscani e che in 34 giornate ha perso solo 3 partite (2 con la capolista Venezia e 1 col Monza). Eppure c’è qualcosa che accomuna i canarini di Alvini e gli apuani di Calabro. Entrambe le due compagini stanno puntando forte sui giovani.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Melegoni: "A Frosinone senza paura. Adesso ogni punto può spostare gli equilibri"

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