Firenze | aggredisce anziano in piazza Tasso e si scaglia contro i carabinieri Arrestato 48enne

Da firenzepost.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 48 anni ha aggredito un anziano in piazza Tasso a Firenze e ha tentato di scappare quando i carabinieri sono intervenuti, causando l’arresto. L'aggressore ha urlato minacce contro l’anziano seduto su una panchina, poi ha reagito violentemente anche contro i militari. La scena si è svolta nel pomeriggio di martedì 10 febbraio 2026, davanti a numerosi passanti che hanno assistito alla scena.

FIRENZE – I carabinieri hanno arrestato a Firenze un uomo di 48 anni, di nazionalità congolese, accusato di aver aggredito un anziano in piazza Tasso. Secondo quanto spiegato dall’Arma in una nota, nel pomeriggio di martedì 10 febbraio 2026, i militari sono intervenuti perchè un uomo, identificato poi per il 48enne, stava urlava minacce contro un anziano seduto su una panchina. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, la situazione sarebbe degenerata rapidamente: l’uomo si è avventato improvvisamente contro l’anziano, colpendolo violentemente al volto e causandogli lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze aggredisce anziano in piazza tasso e si scaglia contro i carabinieri arrestato 48enne

© Firenzepost.it - Firenze: aggredisce anziano in piazza Tasso e si scaglia contro i carabinieri. Arrestato 48enne

Aggredisce i familiari e si scaglia contro i carabinieri con un bastone: arrestato e poi liberato

Nella notte, un giovane di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Meldola e Predappio, accusato di aver aggredito familiari e carabinieri con un bastone, causando lesioni e minacce.

Aggredisce l'ex compagno, poi si scaglia contro i carabinieri: in manette 35enne

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Afferrato e sgambettato: Andrea morì dopo lo scippo violento. Ora uno dei rapinatori è accusato di omicidio.

firenze aggredisce anziano inFirenze, aggredisce un anziano e poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato 48enneL’attenzione dei militari è stata attirata da un uomo che urlava minacce contro un anziano seduto su una panchina nella piazza Tasso. Identificato successivamente come un cittadino di nazionalità ... 055firenze.it