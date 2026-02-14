Firenze | aggredisce anziano in piazza Tasso e si scaglia contro i carabinieri Arrestato 48enne

Un uomo di 48 anni ha aggredito un anziano in piazza Tasso a Firenze e ha tentato di scappare quando i carabinieri sono intervenuti, causando l’arresto. L'aggressore ha urlato minacce contro l’anziano seduto su una panchina, poi ha reagito violentemente anche contro i militari. La scena si è svolta nel pomeriggio di martedì 10 febbraio 2026, davanti a numerosi passanti che hanno assistito alla scena.

FIRENZE – I carabinieri hanno arrestato a Firenze un uomo di 48 anni, di nazionalità congolese, accusato di aver aggredito un anziano in piazza Tasso. Secondo quanto spiegato dall’Arma in una nota, nel pomeriggio di martedì 10 febbraio 2026, i militari sono intervenuti perchè un uomo, identificato poi per il 48enne, stava urlava minacce contro un anziano seduto su una panchina. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, la situazione sarebbe degenerata rapidamente: l’uomo si è avventato improvvisamente contro l’anziano, colpendolo violentemente al volto e causandogli lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

