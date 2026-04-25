Sono stati resi pubblici i dialoghi tra gli ufficiali di gara coinvolti nell'inchiesta sulla partita Inter-Verona dell’8 gennaio 2024. La procura di Milano ha acquisito i registri delle comunicazioni tra il designatore e il direttore di gara, durante e dopo l’incontro. Le intercettazioni rivelano scambi di messaggi e conversazioni telefoniche che sono ora al centro di un’indagine per frode sportiva.

? Cosa sapere Inchiesta Milano su frode sportiva Inter-Verona dell'8 gennaio 2024 tra Fabbri e Nasca.. Gianluca Rocchi accusato di concorso per mancata attivazione della revisione video su San Siro.. L’inchiesta sulla frode sportiva a Milano ha gettato luce su un episodio accaduto l’8 gennaio 2024 durante la sfida tra Inter e Verona, rivelando i dialoghi occulti tra il direttore di gara Michael Fabbri e l’operatore al VAR Luigi Nasca. Le indagini condotte dagli inquirenti hanno messo in discussione la gestione di un contatto fisico avvenuto tra Alessandro Bastoni e Duda, un episodio che avrebbe influenzato l’esito del match attraverso la convalida di una rete di Frattesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frode sportiva su Inter-Verona: svelati i dialoghi segreti del VAR

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