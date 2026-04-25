Fratelli di Avellino | la nuova lista cittadina si presenta ufficialmente

Ad Avellino è stata presentata ufficialmente la lista “Fratelli di Avellino”, un’iniziativa politica promossa da Fratelli d’Italia. La presentazione si è svolta alla presenza dei rappresentanti del partito e di altri esponenti locali. La lista si propone di partecipare alle prossime elezioni comunali, con candidati e programmi in via di definizione. La presentazione si è svolta in un evento pubblico presso una sede locale.

Ad Avellino è stata presentata ufficialmente la lista “Fratelli di Avellino”, iniziativa politica promossa da Fratelli d’Italia in vista dell’impegno sul territorio. Alla presentazione hanno preso parte la presidente provinciale del partito, Ines Fruncillo, insieme ad Antonella Pecchia.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate La Lista "Noi Oggi per Domani" presenta ufficialmente la squadraArezzo, 14 aprile 2026 – Lista "Noi Oggi per Domani": sabato 18 aprile alle ore 11 la presentazione ufficiale dei candidati. Avellino, Fratelli d’Italia sostiene la candidatura di Nargi e presenta il nuovo simboloFratelli d’Italia Avellino sostiene la candidatura a sindaco di Laura Nargi e presenta il nuovo simbolo creato per le elezioni amministrative di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Avellino al voto, ecco la lista Fratelli di Avellino. Fruncillo: noi coerenti; Fdi e Dc con Nargi, ecco Fratelli di Avellino. Fruncillo: Stiamo dove dobbiamo stare; Elezioni Avellino, Fdi ha scelto il simbolo: ecco Fratelli di Avellino; Fratelli d’Italia andrà con il simbolo e nel caso sosterrà Nargi. Cirielli, il punto sulle amministrative di Avellino. Elezioni Avellino, Fdi ha scelto il simbolo: ecco Fratelli di AvellinoCon un chiaro riferimento al partito, Fratelli D'Italia presenta il simbolo con il quale sosterrà la coalizione civica di Laura Nargi alle amministrative di maggio. La lista ... ilmattino.it Fratelli di Avellino, in campo la lista di FdI a sostegno di Laura NargiCon un post sul profilo Facebook di Fratelli d’Italia Avellino, la Presidente Ines Fruncillo annuncia la discesa in campo di una lista che andrà a sostenere la candidatura a sindaca di Laura Nargi: M ... irpinianews.it #politica Fratelli d’Italia ad Avellino ufficializza il simbolo e il sostegno alla candidatura di Laura Narg Link al primo commento - facebook.com facebook