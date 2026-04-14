Arezzo, 14 aprile 2026 – Lista "Noi Oggi per Domani": sabato 18 aprile alle ore 11 la presentazione ufficiale dei candidati. L’appuntamento è al Punto elettorale Marco Donati Sindaco in piazza Risorgimento. La lista “Noi oggi per domani” presenta ufficialmente la propria squadra: sabato 18 aprile alle ore 11 saranno svelati i candidati a sostegno del candidato sindaco Marco Donati, nel corso di una conferenza stampa aperta ai media. L’incontro sarà l’occasione per raccontare volti, competenze e visione di un progetto politico che punta a costruire il presente e il futuro della città.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Lista "Noi Oggi per Domani" presenta ufficialmente la squadra

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