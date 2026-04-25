Fratelli di Avellino | ecco chi sono i protagonisti

Ecco la lista di "Fratelli di Avellino", a sostegno di Laura Nargi: Giovanni ArdolinoGiuseppina AurilloVittorio BoccieriMariateresa BorneoOrnella BuonannoDaniela CaputoValentino CarpentieroDaniela CennerazzoGiuseppe CostanzaGiulio CubedduMichele D’AgostinoGaetano DenticeMaria Di RitoAlessia.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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