Heated Rivalry | ecco chi sono i tedofori delle Olimpiadi protagonisti della serie

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Milano ha visto protagonisti i giocatori di hockey, scelti come tedofori nella serie targata HBO Max. Sono loro a portare il fuoco olimpico in una scena che ha attirato l’attenzione di molti. La rivalità tra le squadre si riflette anche nella scelta di questi atleti, che hanno sfilato con entusiasmo davanti al pubblico presente e a chi seguiva la diretta.

Protagonisti della cerimonia di apertura a Milano delle Olimpiadi invernali, nella serie targato HBO Max sono giocatori di hockey. Ma chi sono Hudson Williams, Connor Storrie e François Arnaud? Heated Rivalry. Un nome che avrete sentito rimbombare a più non posso, anche solo se frequentate i social e non siete particolarmente appassionati di sport. Si tratta di una serie tv ambientata nel mondo dell'hockey canadese in cui due giocatori rivali (da qui il titolo) rimangono attratti l'uno dall'altro fino a non riuscire più a resistersi, ma senza sapere come affrontare la questione in un contesto sportivo maschile come l'hockey.

