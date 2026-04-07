A Milano torna il tradizionale appuntamento con il jazz presso Cascina Cuccagna, con tre serate di musica dal vivo e un evento speciale riservato alla città. La protagonista dell’evento esclusivo sarà Tosca, artista nota a livello nazionale e internazionale, che presenterà il suo nuovo album Feminae, in uscita il 24 aprile. La manifestazione si svolgerà nel corso delle prossime settimane, coinvolgendo diversi musicisti e pubblico appassionato.

Milano, 7 aprile 2026 – Tre appuntamenti con la musica dal vivo e un evento speciale, in esclusiva per Milano, con una protagonista della scena musicale nazionale e internazionale, Tosca che presenterà il suo nuovo album Feminae, in uscita il 24 aprile. È il programma di aprile della rassegna " Il rito del jazz " organizzato in Cascina Cuccagna a Milano, dall’associazione culturale Musicamorfosi, un posto a Milano e Cascina Cuccagna con il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano. Dal 7 al 28 aprile i protagonisti saranno i suoni sperimentali del trio Hibaku Jumoku, un omaggio a Miles Davis, l’Hot Jazz di Mauro Porro e Martino Pellegrini e la serata con Tosca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cascina Cuccagna, torna “il rito del jazz”: ecco quando e chi sono i protagonisti

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Cascina Cuccagna, nel cuore di Milano, promuove la "Lotteria Cuccagna" di cultura partecipata: la raccolta quest'anno andrà a sostegno del palinsesto culturale estivo. #radiolombardia #noncifermiamomai #lombardiabuonepratiche Articolo nei commenti. - facebook.com facebook