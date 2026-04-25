Frankie hi-nrg improvvisa un rap da PizzaAut ed è già festa virale

Il rapper Frankie hi-nrg mc ha improvvisato un rap presso il locale PizzaAut, attirando l’attenzione sui social media. L’evento si è svolto il 25 aprile 2026 a Milano, dove l’artista ha condiviso un momento di spontaneità. La registrazione dell’improvvisazione si è diffusa rapidamente online, portando a una vasta condivisione tra gli utenti. Nessuna altra informazione sulla performance o su eventuali partecipanti è stata resa nota.

Milano, 25 aprile 2026 – Il re del rap italiano Frankie hi-nrg mc, al secolo Francesco Di Gesù, si è lanciato in un rap ha improvvisato un rap in uno dei ristoranti di PizzAut e poi postato sui social della realtà che promuove l’inclusione sociale e lavorativa di giovani con autismo attraverso percorsi di formazione nella ristorazione. https:www.ilgiorno.itvideoil-re-del-rap-italiano-improvvisa-da-pizzaaut-fm2fb7ey Il video parte con uno scatenato Frankie hi-nrg mc che, microfono in mano, chiede agli avventori del ristorante di seguirlo con il primo ritornello: “Quando dico pizza, rispondete Aut. Quando dico pizza rispondete aut”. Tutti rispondono entusiasti e molti sono quelli che alle parole aggiungono le braccia alzate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frankie hi-nrg improvvisa un rap da PizzaAut ed è già festa virale Notizie correlate Effetto Venezia 2026, in piazza del Luogo Pio arriva anche Frankie hi-nrgDopo l'annuncio della presenza di Ditonellapiaga, la programmazione della 41esima edizione di Effetto Venezia si arricchisce di un altro pilastro... Leggi anche: Propaganda Live: Frankie hi-nrg mc, Lina Simons e Michele Riondino tra gli ospiti Panoramica sull’argomento Si parla di: Frankie Hi-Nrg Mc, 'Voce e Batteria' per tornare a essenza radicale hip-hop. Frankie hi-nrg improvvisa un rap da PizzaAut ed è già festa viraleIl video postato sui social della realtà che promuove l’inclusione sociale e lavorativa di giovani con autismo attraverso percorsi di formazione nella ristorazione ... msn.com Frankie Hi?Nrg Mc torna con ‘Voce e batteria’, hip hop a nudo che parla al presenteIl nuovo progetto musicale del rapper cremonese d'adozione rilegge alcuni dei brani più rappresentativi del suo repertorio attraverso arrangiamenti ridotti all’essenziale ... laprovinciacr.it