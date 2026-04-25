Franco Perolino è il nuovo presidente della Camera Penale di Pescara

Durante un’assemblea molto partecipata, con oltre l’80% degli iscritti che ha espresso il proprio voto, è stato eletto il nuovo presidente della Camera Penale di Pescara. La riunione ha visto anche l’elezione del nuovo consiglio direttivo, confermando l’interesse degli avvocati penalisti per le questioni dell’ordine professionale. La partecipazione numerosa ha evidenziato il livello di coinvolgimento degli iscritti nelle decisioni dell’associazione.

Al termine di un'assemblea straordinariamente partecipata, sintomo di grande vitalità della Camera Penale, (ha votato oltre l’80% degli iscritti) è stato eletto il nuovo consiglio direttivo.Presidente è stato eletto Franco Perolino, vicepresidente Roberto Mariani.Questi gli altri ruoli.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate La presidente della Camera penale appoggia il Sì"Le carriere devono essere separate perché le funzioni sono già separate, non c’è più motivo che ci sia un unico organo amministrativo di pm e... Leggi anche: Camera penale, Rossi confermata presidente