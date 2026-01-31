La presidente della Camera penale ha espresso il suo parere favorevole al sì sulla riforma. Secondo lei, le carriere dei pubblici ministeri e dei giudici devono rimanere distinte, perché le funzioni sono già separate. Non vede più motivo di mantenere un organo unico che gestisca entrambe le figure. La sua posizione si inserisce nel dibattito in corso sulla riforma della giustizia.

"Le carriere devono essere separate perché le funzioni sono già separate, non c’è più motivo che ci sia un unico organo amministrativo di pm e giudici". Eleonora Grossi, presidente della Camera penale di Pavia ha presentato così il “Comitato Camere penali per il Sì“ al referendum del 22 e 23 marzo. "Siamo convinti che la riforma costituzionale debba passare - aggiunge Grossi -, renderebbe il processo più giusto da un punto di vista tecnico. Lavorando all’interno del processo sappiamo bene che la sostanza della riforma va a toccare garanzie processuali dei nostri assistiti e di chiunque varchi la soglia delle aule giudiziarie". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La presidente della Camera penale appoggia il Sì

Approfondimenti su Camera Penale

Domani si terrà la presentazione ufficiale del comitato per il Sì alla Riforma della Giustizia, promosso dalla Camera Penale di Benevento.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Camera Penale

Argomenti discussi: Ottant'anni della Repubblica, sul portale della Camera il sito su storia e iniziative. Presidente Fontana: Da Costituenti messaggio attuale, anniversario occasione per riscoprirlo | comunicazione.camera.it; Giornalisti minacciati: vertici Ordine consegnano a Fontana dossier. Presidente Camera riceve Bartoli e Caroprese; Mattarella: Nella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio razziale, per i germi della discriminazione, per l'antisemitismo; Tensione alla Camera dei Deputati: salta la conferenza Remigrazione e riconquista.

Alla Camera «muro» anti CasaPound: l'opposizione occupa la sala. Lo stop all'incontro agita la LegaIl presidente Fontana blocca l’evento. L’ira di Vannacci ... msn.com

CasaPound alla Camera sulla remigrazione, scoppia il caso. Il presidente Fontana: «Inopportuno»«Rivolgo il mio appello alla responsabilità e al rispetto delle istituzioni». Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ci ha provato facendo leva su nobili principi. Nulla da fare. La conferenza sta ... corriere.it

Ecco a voi un ex Presidente della Camera in compagnia di una trentina di deputati che impedisce una conferenza stampa all'interno della Camera dei Deputati ad un altro deputato. Un fatto gravissimo, inaudito, che non può e non deve essere ignorato dalla s - facebook.com facebook

Introduzione del presidente della Commissione Cultura, Scienze e Istruzione della Camera, @fmollicone. Segui la diretta: bit.ly/Evento300126_ #OpenCamera x.com