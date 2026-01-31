La Camera penale di Siena e Montepulciano ha riconfermato Michela Rossi alla guida. Le elezioni si sono svolte il 19 e 20 gennaio, con le toghe locali che hanno scelto di confermare la sua presidenza nel consiglio direttivo.

Camera penale di Siena e Montepulciano, confermata presidente Michela Rossi. Così hanno deciso le toghe senesi chiamate alle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo il 19 e 20 gennaio scorsi. Giovedì si è tenuto il consiglio direttivo con i nuovi eletti che ha deliberato le cariche per biennio 2026-2027. Oltre a confermare la nomina della presidente Rossi, resta suo vice Stefano Cipriani e tesoriere Giulio Pisillo. Eletta invece segreteria Sara Fè che prende il posto dell’avvocato Alfredo Fiorindi, uscente dal consiglio direttivo. Eletti consgilieri Lorenzo De Martino, Federica Goti, Rossana Giulianelli, Silvia Rossi Valenti e Luca Perinti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camera penale, Rossi confermata presidente

Approfondimenti su Camera Penale

La presidente della Camera penale ha espresso il suo parere favorevole al sì sulla riforma.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Modern Apache vs. 1944 Germany: The Winter Ghost (Full Audiobook)

Ultime notizie su Camera Penale

Argomenti discussi: Camera penale, Rossi confermata presidente; Camera Penale di Siena e Montepulciano, rinnovate le cariche: l'avvocata Michela Rossi confermata presidente; Camera Penale Siena e Montepulciano: Rossi confermata, nuovo direttivo 2026-27; Poggibonsi: spaccio di droga, due uomini arrestati dai carabinieri.

Camera Penale Siena e Montepulciano: Rossi confermata, nuovo direttivo 2026-27La macchina della Camera Penale di Siena e Montalcino riparte senza cambiare pilota: dopo le elezioni del 19 e 20 gennaio, il nuovo Consiglio direttivo ha assegnato le cariche per il biennio 2026-20 ... radiosienatv.it

Addetti ai lavori e cittadini venerdì mattina, 30 gennaio, a Palazzo Estense per seguire il dibattito aperto dalla Camera penale di #Varese sul referendum sulla giustizia Il servizio completo sulla Prealpina di sabato 31 gennaio disponibile in edicola e in ediz - facebook.com facebook

Referendum sulla giustizia, Comitato per il sì nella Camera Penale di Ancona. Un decalogo sul voto e spilletta per promuoverlo #ANSA x.com