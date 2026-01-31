Camera penale Rossi confermata presidente
La Camera penale di Siena e Montepulciano ha riconfermato Michela Rossi alla guida. Le elezioni si sono svolte il 19 e 20 gennaio, con le toghe locali che hanno scelto di confermare la sua presidenza nel consiglio direttivo.
Camera penale di Siena e Montepulciano, confermata presidente Michela Rossi. Così hanno deciso le toghe senesi chiamate alle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo il 19 e 20 gennaio scorsi. Giovedì si è tenuto il consiglio direttivo con i nuovi eletti che ha deliberato le cariche per biennio 2026-2027. Oltre a confermare la nomina della presidente Rossi, resta suo vice Stefano Cipriani e tesoriere Giulio Pisillo. Eletta invece segreteria Sara Fè che prende il posto dell’avvocato Alfredo Fiorindi, uscente dal consiglio direttivo. Eletti consgilieri Lorenzo De Martino, Federica Goti, Rossana Giulianelli, Silvia Rossi Valenti e Luca Perinti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Camera Penale
La presidente della Camera penale appoggia il Sì
La presidente della Camera penale ha espresso il suo parere favorevole al sì sulla riforma.
Camera Penale "Oronzo Melpignano", le elezioni: l'avvocato Massari è presidente
Modern Apache vs. 1944 Germany: The Winter Ghost (Full Audiobook)
Ultime notizie su Camera Penale
Argomenti discussi: Camera penale, Rossi confermata presidente; Camera Penale di Siena e Montepulciano, rinnovate le cariche: l'avvocata Michela Rossi confermata presidente; Camera Penale Siena e Montepulciano: Rossi confermata, nuovo direttivo 2026-27; Poggibonsi: spaccio di droga, due uomini arrestati dai carabinieri.
Camera Penale Siena e Montepulciano: Rossi confermata, nuovo direttivo 2026-27La macchina della Camera Penale di Siena e Montalcino riparte senza cambiare pilota: dopo le elezioni del 19 e 20 gennaio, il nuovo Consiglio direttivo ha assegnato le cariche per il biennio 2026-20 ... radiosienatv.it
Addetti ai lavori e cittadini venerdì mattina, 30 gennaio, a Palazzo Estense per seguire il dibattito aperto dalla Camera penale di #Varese sul referendum sulla giustizia Il servizio completo sulla Prealpina di sabato 31 gennaio disponibile in edicola e in ediz - facebook.com facebook
Referendum sulla giustizia, Comitato per il sì nella Camera Penale di Ancona. Un decalogo sul voto e spilletta per promuoverlo #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.