Il caso della profanazione del corpo di Pamela Genini, morta a Milano lo scorso ottobre, prosegue con nuovi sviluppi e domande irrisolte. Frasi pronunciate da Francesco Dolci aggiungono dettagli alle indagini, con dichiarazioni che suscitano attenzione. La vicenda, che ha coinvolto un omicidio e successivamente la profanazione, attira ancora l’interesse pubblico e delle forze dell’ordine, che continuano a cercare risposte.

Il caso della profanazione del corpo di Pamela Genini, uccisa a Milano lo scorso ottobre, resta avvolto da interrogativi e nuove piste investigative. Al centro dell’attenzione mediatica e degli accertamenti c’è Francesco Dolci, pur non risultando indagato per quanto avvenuto nel cimitero di Strozza. La pista economica. Secondo quanto emerso, uno degli elementi chiave riguarda i rapporti economici tra Dolci e la giovane. L’imprenditore ha ammesso di averle versato nel corso degli anni circa 400mila euro, spiegando che si trattava di spese legate alla loro frequentazione: viaggi, cene e vita quotidiana. Intervistato nel programma Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi, Dolci ha respinto ogni sospetto, sostenendo di non avere alcun interesse economico nella vicenda: “Mi interessa solo che venga fatta giustizia”.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Francesco Dolci, le parole su Pamela sono fortissime: “Ecco cosa le interessava”

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