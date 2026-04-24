Francesco Bagnaia prova a guardare positivo | Fondamentale la top10 Faccio fatica in staccata e percorrenza curva

Al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, il pilota ha concluso con il sesto tempo. Ha dichiarato di considerare importante aver ottenuto una posizione nella top 10, anche se ha segnalato difficoltà nella gestione della staccata e nella percorrenza delle curve. La sessione si è svolta in un clima di attesa in vista delle qualifiche ufficiali.

Francesco Bagnaia ha chiuso con il sesto tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera il pilota del team Ducati Factory ha vissuto un turno particolare, iniziato con una caduta senza conseguenza e proseguito con diversi sprazzi interessanti. Sarà in grado di ripetersi anche dalla giornata di domani quando si inizierà a fare sul serio? Il miglior crono delle pre-qualifiche porta la firma di Alex Marquez in 1:35.704 con la bellezza di 333 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio, quindi è terzo Marco Bezzecchi a 506. Quarto Marc Marquez a 523, quinto Ai Ogura a 544 mentre è sesto Pecco Bagnaia a 561.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Bagnaia prova a guardare positivo: “Fondamentale la top10. Faccio fatica in staccata e percorrenza curva” Notizie correlate MotoGP, Francesco Bagnaia: “Prima giornata ottima, buone sensazioni. Feeling positivo con la GP26”Prime sensazioni positive in sella alla GP26 per Francesco Bagnaia al termine della giornata d’apertura dei test collettivi ufficiali di MotoGP a... Francesco Bagnaia vede la luce? “Prima giornata ottima, buone sensazioni. Feeling positivo con la GP26”Prime sensazioni positive in sella alla GP26 per Francesco Bagnaia al termine della giornata d’apertura dei test collettivi ufficiali di MotoGP a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Francesco Bagnaia: Perdo prestazione in gara ed è una cosa che dobbiamo capire; Pecco Bagnaia-Ducati GP26, ancora la stessa storia: Non mi lamento solo io; Bagnaia scappa dalla Ducati perfetta: genio o autogol mondiale?; MotoGP | Ducati pronta per ricominciare: Jerez piace a tutti, c'è attesa anche per i test. Francesco Bagnaia prova a guardare positivo: Fondamentale la top10. Faccio fatica in staccata e percorrenza curvaFrancesco Bagnaia ha chiuso con il sesto tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. oasport.it Francesco Bagnaia: Perdo prestazione in gara ed è una cosa che dobbiamo capireArchiviata una pausa insolitamente lunga, la MotoGP riaccende i motori in Europa per il primo vero banco di prova del Vecchio Continente. Il palcoscenico ... oasport.it BAGNAIA NON CONTENTO DELLA GP26 - Francesco Bagnaia non nasconde le difficoltà con la Ducati e punta il dito sulle caratteristiche tecniche delle ultime versioni. “Il Dna della GP25 e della GP26 è lo stesso e questo non mi permette di esprimermi al 10 facebook Francesco Bagnaia non si illude: “Al momento sono fuori dalla corsa al titolo. Mi manca la costanza” - x.com