Forza Nuova area interdetta dalla Polizia | il convegno di Fiore ' trasloca' in luogo privato a Meldola Nessuna criticità
La Polizia ha interdetto l’accesso a un’area pubblica durante un convegno organizzato dal leader di un movimento politico, previsto originariamente in un sito di Predappio. L’evento, intitolato ‘La fine dell’antifascismo’, è stato spostato in un luogo privato a Meldola, senza che siano state segnalate criticità o tensioni durante l’organizzazione. La scelta di cambiare sede ha attirato attenzione, ma non sono stati registrati episodi di particolare rilevanza.
Convegno sì o convegno no? C'era grande curiosità sull'iniziativa annunciata proprio il 25 aprile a Predappio da Roberto Fiore, leader nazionale di Forza Nuova, e c'è da dire che il convegno ‘La fine dell’antifascismo' alla fine non si è tenuto nell'area dell'ex fabbrica Caproni, ma in un luogo.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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