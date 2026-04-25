Forza Nuova area interdetta dalla Polizia | il convegno di Fiore ' trasloca' in luogo privato a Meldola Nessuna criticità

La Polizia ha interdetto l’accesso a un’area pubblica durante un convegno organizzato dal leader di un movimento politico, previsto originariamente in un sito di Predappio. L’evento, intitolato ‘La fine dell’antifascismo’, è stato spostato in un luogo privato a Meldola, senza che siano state segnalate criticità o tensioni durante l’organizzazione. La scelta di cambiare sede ha attirato attenzione, ma non sono stati registrati episodi di particolare rilevanza.