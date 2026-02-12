Cimitero di Tavernelle disponibile per la concessione una tomba di famiglia

Al Cimitero di Tavernelle è stata resa disponibile una tomba di famiglia. Si trova nel reparto cattolico, nella parte storica del cimitero, raggiungibile dall’ingresso monumentale. L’area, con la relativa tomba retrocessa, può essere concessa a chi ne fa richiesta.

Il funerale di Valentino si è svolto a Roma, dove sarà sepolto nella tomba di famiglia al Cimitero Flaminio di Prima Porta.

Cinque giorni di attesa per la tumulazione: la denuncia a “Dillo a Telerama”

Ancona, il rebus del crematorio. «Fuori da Tavernelle? Non sarebbe fattibile»ANCONA Emergono le prime ombre sulla fattibilità della traslazione del progetto del nuovo crematorio da Tavernelle ad un altro dei 12 cimiteri frazionali di Ancona. Nodi che Silvetti e la sua squadra ... corriereadriatico.it

Lapidi inaccessibili a tre anni dal terremoto al cimitero di Tavernelle: «Un’ingiustizia non poter andare dai nonni»ANCONA - «È dal terremoto del 2022 che non posso andare a trovare i miei nonni al cimitero perché l’area è inaccessibile». Un’ingiustizia quella descritta dall’anconetano Calogero Corradini, che per ... corriereadriatico.it

MARIA ANTONIETTA ALBERINI ved. Lembo I funerali avranno luogo mercoledì 4 Febbraio 2026 nella Chiesa del paese di Tavernelle - facebook.com facebook