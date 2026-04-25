Formazioni ufficiali Verona Lecce | le scelte di Sammarco e Di Francesco

Le formazioni ufficiali di Verona-Lecce sono state rese note prima dell'inizio del match del 34° turno di Serie A 202526, in programma alle 20. Paolo Sammarco e Eusebio Di Francesco hanno scelto le rispettive formazioni per questa partita. Le squadre scendono in campo con le formazioni ufficiali, che sono state pubblicate prima del calcio d'inizio.

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