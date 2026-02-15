Parma Verona le formazioni ufficiali | le scelte di Cuesta e Sammarco

Cuesta e Sammarco sono titolari nella sfida tra Parma e Verona, partita che si gioca per mantenere vive le speranze di migliorare la posizione in classifica. I due giocatori sono stati scelti dal tecnico, deciso a rafforzare il centrocampo e la difesa, in un match che si preannuncia combattuto e importante per entrambe le squadre.

Nel panorama della Serie A, le sfide di qualificazione continuano a offrire spunti di interesse e a movimentare le classifiche di metà stagione. Uno degli incontri in programma riguarda una partita tra due formazioni che puntano a consolidare la loro posizione in campionato, mettendo in campo formazione e strategia mirata a ottenere i tre punti. Il team emiliano si presenta con un modulo in 3-5-2, che prevede tra i pali la presenza di Corvi. La linea difensiva si compone di Delprato, Circati e Valenti, con quest'ultimo che si inserisce come centrale di riferimento. A centrocampo, il reparto si sviluppa con Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen e Valeri, pronti a controllare il ritmo di gioco e a fornire supporto nelle azioni offensive.