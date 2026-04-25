Fontainebleau | Julien Epaillard trionfa e conquista il titolo tricolore

Julien Epaillard si è aggiudicato il titolo nazionale di salto ostacoli durante la competizione tenutasi a Fontainebleau. Con il cavallo Hard’Rock Queen HJD, il cavaliere ha completato le prove con i migliori risultati, assicurandosi la vittoria definitiva nel campionato. La gara ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti, ma Epaillard ha prevalso grazie alle sue performance sul campo.

? Cosa sapere Julien Epaillard vince il titolo tricolore di salto ostacoli a Fontainebleau con Hard’Rock Queen HJD.. Il cavaliere chiude con 0.96 punti superando Cedric Hurel e Ines Joly dopo due prove.. A Fontainebleau, Julien Epaillard ha conquistato il titolo di campione di Francia 2026 di salto ostacoli in sella al cavallo Hard’Rock Queen HJD, superando una competizione che ha protagonisti binomi di altissimo livello dopo due giornate di prove intense. Il successo del cavaliere, che l’anno scorso aveva trionfato nella Coppa del Mondo 2025, arriva dopo un sabato decisivo che ha sancito la gerarchia tecnica tra i migliori atleti della disciplina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fontainebleau: Julien Epaillard trionfa e conquista il titolo tricolore Notizie correlate Campano trionfa nel mondo della pizza acrobatica e conquista il titolo di campione!Campano trionfa nel mondo della pizza acrobatica e conquista il titolo di campione!"> Nicola Matarazzo: Trionfo al Campionato Mondiale della Pizza... Daini Carate, la staffetta vince il titolo tricoloreUn nuovo titolo italiano - dopo quello di Riccardo Fumagalli nei 400 piani categoria Under 20 - arricchisce la bacheca della Daini Carate.