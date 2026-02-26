daini carate la staffetta vince il titolo tricolore

Un nuovo titolo italiano - dopo quello di Riccardo Fumagalli nei 400 piani categoria Under 20 - arricchisce la bacheca della Daini Carate. Lo conquistano Marco Premoli, Enrico Eula, Giuseppe Gamberale e Gennaro Piermatteo, i componenti della staffetta della categoria “SM60” che ha partecipato lo scorso fine settimana alla Festa del Cross 2026, valida come unica prova dei Campionati italiani individuali e di società di corsa campestre assoluti e master che si sono tenuti al Parco Archeologico di Selinunte, il più grande d’Europa, nel suo scenario mozzafiato di templi e rovine e che ha visto la partecipazione di oltre 1.700 atleti provenienti da tutte le regioni italiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

