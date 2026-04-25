Fondi JTF | ultimatum a Taranto per bloccare la fuga di risorse

Fratelli d'Italia ha richiesto alla giunta comunale di Taranto di vincolare i fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione (Fondi JTF) alla città, evidenziando la necessità di bloccare la fuga di risorse. La richiesta arriva dopo che sono state segnalate somme superiori a 4 milioni di euro destinate ad altre destinazioni, creando un pressing sul governo locale per garantire l’utilizzo prioritario di questi fondi a favore di Taranto.

? Cosa sapere Fratelli d'Italia chiede alla giunta Decaro di vincolare i fondi JTF a Taranto.. Oltre 4.000 pratiche per bandi regionali restano bloccate da due anni e mezzo.. Fratelli d’Italia lancia un ultimatum alla giunta Decaro sul Just Transition Fund, pretendendo che le risorse per la transizione industriale non vengano disperse in progetti interregionali lontano da Taranto. La pressione politica sul governo regionale pugliese si è intensificata con una doppia linea di attacco che tocca sia la gestione dei fondi europei destinati alle aree colpite dalla crisi industriale, sia lo stallo burocratico degli incentivi per le imprese locali....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fondi JTF: ultimatum a Taranto per bloccare la fuga di risorse Notizie correlate Bonifiche e green economy, via libera al progetto “Filiere Verdi” del JTF per TarantoTarantini Time QuotidianoProsegue l’attuazione degli interventi previsti dal Just Transition Fund, il fondo europeo destinato a sostenere la... Taranto avvia nuove sinergie istituzionali per lo sviluppo sostenibile e l’attrazione di risorse europeeIl sindaco di Taranto ha avviato un percorso strategico volto a rilanciare lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso l’attivazione di nuove...