Taranto avvia nuove sinergie istituzionali per lo sviluppo sostenibile e l’attrazione di risorse europee

Il sindaco di Taranto ha annunciato nuove collaborazioni con altre istituzioni per favorire lo sviluppo sostenibile della città. L’obiettivo è attrarre più risorse europee e mettere in moto progetti concreti per migliorare il territorio. Le prime iniziative sono già in cantiere, con l’intento di creare opportunità e rafforzare il ruolo di Taranto come punto di riferimento in campo ambientale e sociale.

Il sindaco di Taranto ha avviato un percorso strategico volto a rilanciare lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso l’attivazione di nuove collaborazioni istituzionali. L’obiettivo è massimizzare l’accesso a risorse finanziarie europee, in particolare dai fondi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), con un chiaro su progetti innovativi e a impatto ambientale positivo. Le azioni sono state coordinate con il Comitato Interministeriale per la Programmazione (Cis), l’Organismo di Coordinamento del Programma Operativo Nazionale (PON) e il Joint Task Force (JTF) dedicato alle aree in transizione economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto avvia nuove sinergie istituzionali per lo sviluppo sostenibile e l’attrazione di risorse europee Approfondimenti su Taranto Sviluppo "Educare allo sport": evento per lo sviluppo sostenibile Ambiente, Confeuro aderisce all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Confeuro ha aderito all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), impegnandosi a promuovere pratiche agricole sostenibili e a supportare gli obiettivi dell’Agenda 2030. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. | Sport e territorio, Taranto costruisce il percorso verso i Giochi | Il Comune avvia la costruzione del calendario ufficiale di eventi in vista dei Giochi #MondoRossoBlù #MRB - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.