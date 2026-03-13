Gallarate e la crisi della Fondazione scuole materne | Bambini in calo serve un cambio di passo con nuovi servizi

A Gallarate, la Fondazione delle scuole materne affronta una riduzione nel numero di bambini iscritti, portando alla necessità di rivedere i servizi offerti. La situazione attuale mette in discussione le modalità di gestione e la sostenibilità delle strutture dedicate all’infanzia. La questione è al centro di un dibattito tra amministratori e operatori, mentre si cerca una soluzione concreta per rispondere alla diminuzione delle iscrizioni.

Gallarate (Varese), 13 marzo 2026 – La situazione della Fondazione scuole materne gallaratesi continua a far discutere mentre il Comune avvia un percorso che punta a garantire continuità del servizio senza gravare ulteriormente sulle famiglie, chiedendo però al consiglio di amministrazione un cambio di passo nella gestione economica. La materna è appesa a un filo: "Farò un’altra proposta al gestore". La sindaca gioca l’ultima carta Piano dettagliato entro giugno. È emersa con chiarezza la necessità di arrivare entro giugno alla presentazione di un business plan dettagliato. Il quadro di partenza è segnato da un dato ormai strutturale: il calo delle nascite ha ridotto negli ultimi anni il numero di bambini iscritti, tanto che nelle scuole statali sono state chiuse 8 sezioni, pari a 180 posti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gallarate e la crisi della Fondazione scuole materne: “Bambini in calo, serve un cambio di passo con nuovi servizi” Articoli correlati Il caso Fondazione Scuole Materne a Gallarate, l’ira del sindaco Cassani: “Non ho mai chiesto classi con soli studenti disabili”Gallarate (Varese), 30 gennaio 2026 – Respinge le accuse parlando di notizie false e annunciando azioni legali, il sindaco di Gallarate, Andrea... Materne, delusi mamme e papà: "No al cambio di passo chiesto"Sedici voti contrari e nove favorevoli: con questo esito il Consiglio comunale boccia la mozione delle opposizioni sul futuro della Fondazione Scuole... Contenuti e approfondimenti su Gallarate e la crisi della Fondazione... Discussioni sull' argomento Gallarate e la crisi della Fondazione scuole materne: Bambini in calo, serve un cambio di passo con nuovi servizi; Non è Carnevale: sul rimpasto di giunta a Busto Arsizio forse c’è una crisi politica vera; Per la lanciatissima Scotti c’è l’ostacolo Gallarate; Gallarate: Tribus Vocibus, le tre voci del Maestro Mezzalira. Open Day sulla psoriasi all’ospedale di Gallarate: venti pazienti incontrano gli specialisti. - facebook.com facebook Dalla conquista del voto delle gallaratesi ad oggi, incontro a Gallarate organizzato da PD e Anpi x.com