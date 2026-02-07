Scuole Materne | aumenti rette ridimensionati

I genitori dei bambini delle scuole materne della Fondazione Consorzio stanno aspettando con ansia le riunioni di febbraio. Il 9 e l’11, in consiglio comunale e in Commissione Cultura, si deciderà il destino delle rette e delle sezioni primavera. Probabile che siano le decisioni più importanti degli ultimi tempi, e molte famiglie sperano in buone notizie.

I genitori dei bambini che frequentano i plessi della Fondazione Consorzio Scuole Materne, hanno da cerchiare in rosso due date sul calendario: il 9 e l'11 febbraio quando in Consiglio comunale e in Commissione Cultura verranno prese decisioni, probabilmente definitive sul futuro degli asili e sugli snodi fondamentali delle rette e delle sezioni primavera. Il comunicato diffuso dalla maggioranza di centrodestra guidata dal sindaco Andrea Cassani (nella foto) segna un passaggio significativo: l'ipotesi di aumenti consistenti delle rette viene ridimensionata e circoscritta. L'indicazione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione è quella di applicare, a partire da settembre 2026, un incremento massimo del 10% esclusivamente per le famiglie che già frequentano la scuola dell'infanzia, calcolato sulle tariffe in vigore al momento della prima iscrizione.

