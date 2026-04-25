Il 25 aprile 2026, un esponente della Fondazione Arezzo Cultura ha dichiarato che l’ente ha lasciato un’eredità da rivedere, sottolineando di aver più volte segnalato le criticità. La questione riguarda aspetti organizzativi e finanziari dell’ente culturale, che ora richiederebbero un’analisi approfondita. La dichiarazione si inserisce in un contesto di confronto tra diversi attori coinvolti nel settore culturale locale.

Arezzo, 25 aprile 2026 – « Fondazione Arezzo cultura. Un’eredita’ da rivedere. Noi avevamo avvertito». La nota del gruppo consiliare Arezzo 2020 e Alleanza Verdi e Sinistra. «Tra le varie eredità problematiche lasciate da questa giunta alla futura amministrazione c’è anche lo stato in cui si trova attualmente la Fondazione Guido d’Arezzo. "Noi lo avevamo detto in tempi non sospetti e oggi i fatti ci stanno dando ragione". Con questa premessa, il gruppo consiliare Arezzo 2020 e Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) lanciano un segnale di allarme alla cittadinanza e ai soci sullo stato della Fondazione, sul suo futuro e sulla gestione delle risorse. La scadenza del 31 marzo per l'iscrizione al RUNTS è passata nel silenzio più totale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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