Rai Sport in rivolta Antinelli accusa | Petrecca non aveva competenze per la cerimonia olimpica lo avevamo avvertito

Alessandro Antinelli racconta le tensioni in Rai Sport prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Il giornalista spiega che avevano avvertito Petrecca, responsabile della trasmissione, che non aveva le competenze per gestire l’evento. Ma le sue preoccupazioni sono state ignorate e lui stesso ha ricevuto risposte sgarbate. La situazione è esplosa nel caos che ha seguito, lasciando molti nel settore increduli.

Alessandro Antinelli racconta a Fanpage le ore che hanno preceduto il disastro in casa Rai Sport per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi: "Lo abbiamo avvertito, ci ha risposto in malo modo", spiega il giornalista Rai e componente del Cdr. Intanto l'azienda ha tolto a Petrecca la cerimonia di chiusura, ma la protesta clamorosa dei giornalisti durante le Olimpiadi di casa proseguirà a oltranza: "Non so come riusciamo ad andare in onda".

