Caso Petrecca parla Antinelli | Lo avevamo avvertito

Alessandro Antinelli torna a commentare il caos che ha segnato la cerimonia delle Olimpiadi, questa volta rivelando che avevano già provato a mettere in guardia. L’esperto televisivo spiega come alcune criticità erano state segnalate in anticipo, ma nessuno aveva ascoltato. Ora, di fronte alle complicazioni, Antinelli si dice convinto che si potesse evitare tutto questo se si fosse intervenuti prima.

Alessandro Antinelli commenta il caso Petrecca, dopo il caos della cerimonia delle Olimpiadi, rivelando alcuni retroscena In queste ore c’è subbuglio in Rai, in particolar modo in casa Rai Sport. Infatti Paolo Petrecca, il direttore, è stato contestato dopo la pessima telecronaca fatta durante uno degli eventi più prestigiosi: la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina. In realtà non doveva essere lui a commentarla, ma questa scelta è stata presa all’ultimo, dopo che Bulbarelli ha commesso una gaffe sulla presenza del Presidente della Repubblica, rivelando che avrebbe fatto la gag sul tram. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Alessandro Antinelli racconta le tensioni in Rai Sport prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Il direttore di Raisport, Paolo Petrecca, finisce nelle polemiche dopo la sua gestione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Argomenti discussi: Rai Sport in rivolta, Antinelli accusa: Petrecca non aveva competenze per la cerimonia olimpica, lo avevamo avvertito; Milano Cortina 2026, Non solo Raisport, tutta la Rai attacca Petrecca: sciopero firme anche per Gr e Tg. Retroscena di Antinelli; Disastro olimpico, la slavina Petrecca finisce pure sul NYT; Rula Jebreal: Odio contro Pucci? A Sanremo Meloni voleva impedirmi di parlare, vuole solo distrazione di massa.

