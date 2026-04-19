Giornata ecologica al Rione Martucci | gli alunni della ' Dante Alighieri' uniti con residenti e volontari per ridare decoro al quartiere

Il 18 aprile si è svolta nel quartiere Rione Martucci a Foggia una giornata dedicata alla pulizia e al decoro del quartiere. Alunni e insegnanti della scuola media ‘Dante Alighieri’ hanno partecipato insieme a residenti e volontari, collaborando per rimuovere rifiuti e sistemare le aree pubbliche. L’evento ha coinvolto anche il comitato di quartiere e il gruppo di volontariato locale, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto del quartiere.

Si è svolta nella giornata di ieri, 18 aprile, nel quartiere Rione Martucci a Foggia, una significativa giornata ecologica che ha visto protagonisti gli alunni e i professori della scuola media ‘Dante Alighieri’, insieme al comitato di quartiere e ai volontari del gruppo La Via della Felicità.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Rione Martucci abbandonato al degrado: "I residenti pagano le tasse come tutti e meritano ascolto"Aspetta una convocazione dal Comune di Foggia da più di due mesi il comitato di quartiere del Rione Martucci. Rione Martucci, Galasso assicura: “Il quartiere non perde un euro e non esce dalla programmazione”In relazione alle richieste del comitato di quartiere ‘Rione Martucci’, l’assessorato all’Urbanistica e alla Rigenerazione Urbana del Comune di... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Rione Martucci, bambini in campo per ripulire il quartiere: Piantala, il messaggio che educa al rispetto. Rione Martucci, bambini in campo per ripulire il quartiere: Piantala, il messaggio che educa al rispettoGrandi sacchi neri della monnezza, mazze, guanti e ramazze a tirar su mozziconi di sigarette, carte e rifiuti di ogni ... immediato.net RIONE MARTUCCI Foggia, degrado Rione Martucci. Il Comitato denuncia: Serve il tavolo promesso e risposte ai cittadiniIl Comitato evidenzia anche una serie di criticità presenti nel rione, tra cui la mancanza o il degrado della segnaletica stradale ... statoquotidiano.it