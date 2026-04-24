È online ' Foggia città che legge' la web app per i cittadini e gli operatori culturali
Mercoledì 22 aprile, presso la sala consiliare del Comune di Foggia, è stata presentata la web app ‘Foggia città che legge’. La piattaforma, creata dall'assessorato alla Cultura del Comune, è rivolta sia ai cittadini che agli operatori culturali. L’obiettivo principale è offrire un nuovo strumento digitale dedicato alla promozione delle iniziative culturali in città. La presentazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e operatori del settore.
È stato presentata mercoledì 22 aprile, presso la sala consiliare del Comune di Foggia, la web app ‘Foggia città che legge’, promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune. La piattaforma nasce come infrastruttura digitale al servizio dei cittadini e degli operatori del settore libro e lettura.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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