È online ' Foggia città che legge' la web app per i cittadini e gli operatori culturali

Mercoledì 22 aprile, presso la sala consiliare del Comune di Foggia, è stata presentata la web app ‘Foggia città che legge’. La piattaforma, creata dall'assessorato alla Cultura del Comune, è rivolta sia ai cittadini che agli operatori culturali. L’obiettivo principale è offrire un nuovo strumento digitale dedicato alla promozione delle iniziative culturali in città. La presentazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e operatori del settore.