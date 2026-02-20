A Napoli arriva Nino l’app gratuita che aiuta gli over 65 nel digitale

A Napoli debutta Nino, l’app gratuita che aiuta gli over 65 a usare meglio il digitale. La causa è la bassa competenza digitale tra gli anziani italiani, specialmente nelle grandi città come Napoli, dove solo il 19,3% delle persone tra 65 e 74 anni ha competenze di base. Molti anziani incontrano difficoltà con smartphone e computer, e l’app mira a colmare questa lacuna con guide pratiche e semplici. La presenza di Nino rappresenta un passo importante per favorire l’inclusione digitale della terza età.

Laboratori, incontri intergenerazionali e strumenti semplici per rafforzare autonomia e sicurezza online degli anziani con progetto di alfabetizzazione tecnologica per contrastare anche truffe e disinformazione In un Paese tra i più anziani d'Europa, dove solo il 19,3% delle persone tra i 65 e i 74 anni possiede competenze digitali almeno di base, la questione non è più rimandabile. L'accesso alle tecnologie significa oggi accesso a servizi pubblici, informazioni, sanità, operazioni bancarie. Ma anche esposizione a notizie false e raggiri online. Da qui prende forma Nino, progetto ideato da Biblioteche Senza Frontiere Italia e presentato a Napoli nello spazio culturale Obù della Fondazione Terzoluogo.