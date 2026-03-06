Flavio Cobolli ha vinto il suo primo match nel Masters 1000 di Indian Wells, battendo in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic. La partita si è conclusa con la vittoria di Cobolli, che ha conquistato un importante risultato nel torneo. La vittoria ha permesso al tennista di salire di posizione nel ranking ATP virtuale.

Flavio Cobolli ha sconfitto in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic e ha esordito con una bella vittoria nel Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 15 del mondo, fresco di trionfo nel torneo ATP 500 di Acapulco, ha conquistato il primo successo in carriera sul cemento statunitense e si è qualificato al terzo turno, dove se la dovrà vedere contro chi avrà la meglio nel derby statunitense tra Jenson Brooksby e Frances Tiafoe. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, fornendo una prestazione di elevata efficienza tecnica, di ottima caratura tattica e di eccellente tenuta mentale, reagendo a un momento difficile contro un avversario che lo ha messo seriamente in difficoltà nel primo set e che rappresentava un ostacolo molto complicato da superare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli scala un gradino nel ranking ATP virtuale: le proiezioni a Indian Wells

Flavio Cobolli scale un gradino nel ranking ATP virtuale: le proiezioni a Indian WellsFlavio Cobolli ha sconfitto in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic e ha esordito con una bella vittoria nel Masters 1000 di Indian Wells.

Leggi anche: Ranking ATP (2 marzo 2026): Flavio Cobolli scala la classifica e l’Italia festeggia. Cinà in top-200!

Tutto quello che riguarda Flavio Cobolli.

Temi più discussi: Ranking ATP (2 marzo 2026): Flavio Cobolli scala la classifica e l’Italia festeggia. Cinà in top-200!; Flavio Cobolli vince l'Atp 500 di Acapulco: battuto Tiafoe in finale in due set; Weekend speciale per il tennis italiano: le vittorie di Darderi, Cobolli e Cinà certificano la profondità del movimento; ATP Acapulco 2026, semifinale: preview Kecmanovic-Cobolli.

Flavio Cobolli scale un gradino nel ranking ATP virtuale: le proiezioni a Indian WellsFlavio Cobolli ha sconfitto in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic e ha esordito con una bella vittoria nel Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 15 del ... oasport.it

Flavio Cobolli nega la rivincita a Miomir KecmanovicA Indian Wells il romano incrocia nuovamente la sua strada con quella del serbo: come ad Acapulco arriva una vittoria tinta d'azzurro. sportal.it

Non molla Flavio, non molla mai. All'esordio in quel di Indian Wells, un mai domo Flavio Cobolli supera in rimonta il serbo Kecmanovic e supera il primo turno del torneo. 3-6; 6-3; 6-4; il punteggio finale, con il romano che fa sempre vivere partite al cardiopalm - facebook.com facebook

A pochi minuti di distanza sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini perdono il primo set, entrambi per 6-3 Decisivo per Kecmanovic il break rubato a Cobolli nell’ottavo game. Berrettini annulla due set point sul suo servizio ma non può niente quando Zverev s x.com