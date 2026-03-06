Flavio Cobolli ha ottenuto una vittoria nel Masters 1000 di Indian Wells, battendo in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic. Con questa prestazione, il tennista italiano si è posizionato un gradino più in alto nel ranking ATP virtuale. La partita si è conclusa con Cobolli che ha superato l’avversario in due set, segnando un risultato importante per la sua stagione.

Flavio Cobolli ha sconfitto in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic e ha esordito con una bella vittoria nel Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 15 del mondo, fresco di trionfo nel torneo ATP 500 di Acapulco, ha conquistato il primo successo in carriera sul cemento statunitense e si è qualificato al terzo turno, dove se la dovrà vedere contro chi avrà la meglio nel derby statunitense tra Jenson Brooksby e Frances Tiafoe. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, fornendo una prestazione di elevata efficienza tecnica, di ottima caratura tattica e di eccellente tenuta mentale, reagendo a un momento difficile contro un avversario che lo ha messo seriamente in difficoltà nel primo set e che rappresentava un ostacolo molto complicato da superare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli scale un gradino nel ranking ATP virtuale: le proiezioni a Indian Wells

Flavio Cobolli consolida la top20. Quante posizioni può guadagnare a Delray Beach nel ranking ATPFlavio Cobolli ha conservato saldamente il ventesimo posto nel ranking ATP grazie alla semifinale raggiunta nel torneo ATP 250 di Delray Beach, ma...

Possibile doppio sorpasso per Flavio Cobolli nel ranking ATP. E si è già messo al riparo da DarderiFlavio Cobolli continua il suo percorso sul cemento messicano e approda in semifinale all'ATP 500 di Acapulco 2026, mettendo in cascina dei punti...

