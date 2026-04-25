Flavio Cobolli si è qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Madrid dopo aver battuto l’argentino Ugo Carabelli in tre set, con il punteggio di 6-7(7), 6-1, 6-4. Dopo la vittoria, il tennista italiano ha commentato sorridendo che la prima partita è stata la più difficile, in quanto aveva vinto pochi incontri in rimonta. Ora affronterà il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, qualificato nel torneo.

Flavio Cobolli ha sconfitto l’argentino Ugo Carabelli con il punteggio di 6-7(7), 6-1, 6-4 e si è qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, dove se la vedrà contro il qualificato paraguayano Adolfo Daniel Vallejo. Esordio positivo sulla terra rossa della capitale spagnola per il nostro portacolori, reduce dalla finale persa al torneo ATP 500 di Monaco. Il tennista romano ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Sky, soffermandosi anche su alcune criticità riscontrate nel pomeriggio odierno: “ A questo livello nessuna partita è scontata, era la mia prima partita ed è sempre quella più tosta del torneo. Mi trovo bene qui, le condizioni mi piacciono, ma allo stesso tempo sono difficili.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli sorride: “La prima partita è la più tosta, avevo vinto poco in rimonta. Continuiamo così”

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