Nel torneo di tennis, Flavio Cobolli ha vinto contro Alexander Zverev con i punteggi di 6-3, 6-3, battendo il tennista che occupa il terzo posto nel ranking mondiale. Cobolli, 13 anni, ha dedicato la vittoria a un giovane scomparso recentemente. La partita è stata definita da alcuni come la migliore mai disputata da Cobolli. La sfida ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Flavio Cobolli ha sconfitto Alexander Zverev con il perentorio punteggio di 6-3, 6-3, riuscendo così a battere il numero 3 del mondo, l’uomo che da tempo insegue Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella classifica internazionale. Il tennista italiano ha confezionato una prestazione maiuscola in termini di vincenti e al servizio, annichilendo il padrone di casa e campione in carica in occasione della semifinale del torneo ATP 500 di Monaco. Il 23enne si è letteralmente superato sulla terra rossa della Baviera e si è così qualificato all’atto conclusivo, dove se la vedrà contro il vincente del confronto tra lo statunitense Ben Shelton e lo slovacco Alex Molcan.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli travolge Zverev: “La migliore partita di sempre”. La dedica a un 13enne scomparso

Notizie correlate

Cobolli show: travolge Zverev ed è in finale a Monaco. Poi la dedica in lacrime al piccolo MattiaForse non è un caso che la prima vittoria di Flavio Cobolli in carriera contro un top 5 sia avvenuta proprio oggi.

Atp Monaco, Cobolli scatenato contro Zverev: 2-0 e finale. Poi le lacrime per l'amico 13enne scomparso ieriStraordinario Flavio Cobolli che manda al tappeto il campione uscente Alexander Zverev in due set e conquista un posto nella finale del «Bmw Open»,...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Cobolli vola in semifinale a Monaco: ATP 500, sogna il colpaccio contro Zverev o Cerúndolo; ATP Monaco 2026, esordio vincente per Zverev. Esce Bublik. Kopriva e Bergs sulla strada di Darderi e Cobolli; ATP Monaco 2026: Cobolli schianta Zverev, Finale e numero 12 del mondo!; Atp Monaco, Flavio Cobolli in semifinale.

Cobolli come Sinner, travolge Zverev e vola in finale a Monaco: le lacrime di Flavio per l'amico 13enne mortoCobolli come Sinner, travolge Zverev e vola in finale a Monaco: successo capolavoro per Flavio, che poi scoppia in lacrime per l'amico 13enne morto a Roma. sport.virgilio.it

Cobolli batte Zverev e vola in finale a Monaco, poi le lacrime per il piccolo Mattia: E’ per luiFlavio Cobolli ha vinto contro Alexander Zverev in 2 set (6-3, 6-3) conquistando la finale dell'ATP 500 di Monaco in programma domenica 19 aprile ... fanpage.it

Una vittoria dal peso speciale per Flavio Cobolli, che a Monaco di Baviera ha superato Alexander Zverev conquistando la prima affermazione in carriera contro un Top 5. Ma dietro al successo, c’è una storia carica di emozione e dolore. Il tennista azzurro ha g facebook

Flavio Cobolli travolge Zverev: “La migliore partita di sempre”. La dedica a un 13enne scomparso - x.com