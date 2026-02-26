Missione compiuta. Flavio Cobolli si impone sul ceco Dalibor Svrcina (n. 123 ATP) negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Acapulco. Sul cemento messicano il n. 20 del mondo prevale con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 56 minuti. Una partita molto più complicata di quanto racconti lo score: Cobolli si è spesso trovato spalle al muro, ma ha annullato tutte le sette palle break concesse all’avversario. Un successo di grinta e determinazione per il romano, che nei quarti di finale affronterà il cinese Yibing Wu (n. 142 del ranking). Nel primo set l’azzurro è abile a costruirsi le proprie occasioni e a strappare il servizio al rivale in apertura. Da quel momento il servizio diventa per Flavio croce e delizia: eccellente con la prima, ma fragile con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli piega Dalibor Svrcina e approda ai quarti di finale ad Acapulco

"Io non sono abituato a sudare, ma qui dopo due game sei completamente zuppo ed è difficile continuare", racconta Flavio Cobolli - facebook.com facebook

NOTTE AZZURRA IN MESSICO Esordio vincente ad Acapulco per Flavio Cobolli e Mattia Bellucci, che eliminano rispettivamente Rodrigo Pacheco Mendez e Rinky Hijikata nel primo turno dell’ATP messicano #Tennis #ATP #AMT2026 #Cobolli #Bel x.com