ATP Montecarlo 2026 Flavio Cobolli cede in due set al qualificato belga Alexander Blockx

Nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026, Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, ha perso contro il qualificato belga Alexander Blockx. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e 26 minuti di gioco. Cobolli si è fermato prima di raggiungere gli ottavi di finale, lasciando il campo sconfitto contro l’avversario proveniente dalla fase di qualificazione.

Nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis si ferma il percorso di Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, che cede nettamente al qualificato belga Alexander Blockx, vittorioso con lo score di 6-3 6-3 in un’ora e 26 minuti di gioco. Negli ottavi di finale, domani, la sfida sarà tra il belga ed il numero 5 del seeding, l’australiano Alex de Minaur. Nel primo set Cobolli nel terzo game risale dal 15-40, ma ai vantaggi concede un terzo break point e questa volta Blockx sfrutta l’occasione ed allunga sul 2-1 col servizio a disposizione. Iniziano i rimpianti, invece, per l’azzurro, che nel quarto gioco non sfrutta due palle per il controbreak sul 15-40, poi ne manca un’altra nel sesto game sul 30-40 ed infine ne sciupa altre due nell’ottavo gioco (sul 30-40 ed ai vantaggi). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Montecarlo 2026, Flavio Cobolli cede in due set al qualificato belga Alexander Blockx LIVE Cobolli-Blockx, 3-6, 3-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vittoria del belga in due setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: attenzione al gigante belgaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. Temi più discussi: Cobolli, problema con le racchette a Monte-Carlo: che cosa è successo. VIDEO; LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il romano la spunta al terzo set con la forza dei nervi!; ATP Montecarlo, Berrettini: Flavio ha mangiato di tutto a cena. Cobolli: Viene senza portafoglio; Cobolli, fatica e orgoglio: Sto crescendo, ho solo bisogno di tempo. DIRETTA ATP MONTECARLO 2026 | Cobolli Blockx video streaming tv: vincono Zverev e Fonseca (8 aprile)Diretta Atp Montecarlo 2026 streaming video tv: esordio per Lorenzo Musetti contro Valentin Vacherot, Flavio Cobolli sfida Alexander Blockx. ilsussidiario.net Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta liveLeggi su Sky Sport l'articolo Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta live ... sport.sky.it Monte Carlo: Cobolli fuori, passa Blockx Si ferma al secondo turno Flavio Cobolli, sconfitto 6-3 6-3 da un ottimo Alexander Blockx. Il belga, nel giorno del suo 21° compleanno, centra la prima vittoria contro un Top 20 e il suo primo ottavo in un Masters 100 - facebook.com facebook Inizia il match tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx sul Court des Princes! x.com